На Ставрополье в ДТП пострадала семья с маленьким ребенком
Инцидент произошел вчера, 22 июня, в 17:50, в Шпаковском районе. Водитель «Приоры» ехал по автодороге ст. Сенгелеевская – ст. Новотроицкая. Мужчина не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части в левый кювет и перевернулась.
В результате аварии семья из трех человек, в том числе годовалый ребенок, который на момент совершения ДТП находился на руках у матери, получили травмы. Пострадавших доставили Ставрополя.
Напомним, что административный штраф за неприменение детского автокресла при перевозки ребенка-пассажира составляет 3000 рублей, что фактически соизмеримо со стоимостью самого автокресла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU