2020-06-23T10:50:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадала семья с маленьким ребенком

Малыш во время аварии был на руках у матери и получил травмы
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото:пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.Фото:пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
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Инцидент произошел вчера, 22 июня, в 17:50, в Шпаковском районе. Водитель «Приоры» ехал по автодороге ст. Сенгелеевская – ст. Новотроицкая. Мужчина не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части в левый кювет и перевернулась.

В результате аварии семья из трех человек, в том числе годовалый ребенок, который на момент совершения ДТП находился на руках у матери, получили травмы. Пострадавших доставили Ставрополя.

Напомним, что административный штраф за неприменение детского автокресла при перевозки ребенка-пассажира составляет 3000 рублей, что фактически соизмеримо со стоимостью самого автокресла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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