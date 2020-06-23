На Ставрополье мужчину осудили за братоубийство
В Нефтекумском районе разрешилась темная история с братоубийством. На скамье подсудимых оказался Ибрагим Батыров. Суд признал вину мужчины, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
20 августа 2019 года осужденный вместе с троюродным братом выпивал спиртное. Вдруг мужчины поругались из-за ремонта машины Батырова. Члены семьи спорили, по чьей вине они разбили транспорт в ходе совместной поездки.
Фото: СКР по СК
Батыров ударил брата кухонным ножом со спины. Жертва умерла на месте. Против убийцы возбудили уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (убийство).
Суд назначил обвиняемому 9 лет строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU