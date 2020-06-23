На Ставрополье мужчину осудили за братоубийство

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:02:28+03:00

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В Нефтекумском районе разрешилась темная история с братоубийством. На скамье подсудимых оказался Ибрагим Батыров. Суд признал вину мужчины, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

20 августа 2019 года осужденный вместе с троюродным братом выпивал спиртное. Вдруг мужчины поругались из-за ремонта машины Батырова. Члены семьи спорили, по чьей вине они разбили транспорт в ходе совместной поездки.

Фото: СКР по СК

Батыров ударил брата кухонным ножом со спины. Жертва умерла на месте. Против убийцы возбудили уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (убийство).

Суд назначил обвиняемому 9 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU