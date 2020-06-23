Житель Ставрополья зарезал брата из-за готовки
В Петровском районе открыли дело об убийстве мужчины. Главный подозреваемый - родной брат жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
Следователи установили, что между мужчинами возник спор. Братья поругались по поводу приготовления еды. Ссора перетекла в драку с холодным оружием. 57-летний потерпевший скончался на месте от удара ножа.
55-летний мужчина подозревается в нарушении первой части 105 статьи УК РФ (убийство).
Фото: СКР по СК
- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял вещественные доказательства, - сказано в сообщении.
Фигурант дела сейчас под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU