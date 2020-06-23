2020-06-23T11:28:58+03:00
Происшествия

Житель Ставрополья зарезал брата из-за готовки

Фигурант дела арестован
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Петровском районе открыли дело об убийстве мужчины. Главный подозреваемый - родной брат жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Следователи установили, что между мужчинами возник спор. Братья поругались по поводу приготовления еды. Ссора перетекла в драку с холодным оружием. 57-летний потерпевший скончался на месте от удара ножа.

55-летний мужчина подозревается в нарушении первой части 105 статьи УК РФ (убийство).

Фото: СКР по СК

Фото: СКР по СК

- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял вещественные доказательства, - сказано в сообщении.

Фигурант дела сейчас под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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