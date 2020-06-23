На Ставрополье иностранный рабочий напал на девушку
Инцидент произошел на днях поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа.Там в людном месте на 20-летнюю девушку напал рабочий одного из местных предприятий.
Им оказался иностранный гражданин, который работает легально. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
- Слава богу, ничего сделать он не успел – в ситуацию вмешалась женщина, обычная прохожая, которая просто оказалась рядом. Она стала кричать, звать на помощь, и этим спугнула негодяя, рассказал Владимиров. В этот момент оперативно сработали сотрудники правоохранительных органов. Они задержали злоумышленника. Уже возбуждено уголовное дело.
- Нападавший получит по заслугам, - уверяет губернатор.
К счастью, молодая ставропольчанка, на которую совершено нападение, не пострадала.
- Мы сейчас прорабатываем эту ситуацию и с органами правопорядка, и с администрацией муниципалитета, и руководством предприятия, и с коллективом. Есть решения по повышению уровня общественной безопасности в поселке. Они будут выполнены, - добавил губернатор Ставрополья.
Также Владимиров подчеркнул подвиг женщины, которая подняла тревогу и, по сути, спасла девушку.
Губернатор назвал ее поступок достойным и поблагодарил смелую жительницу Изобильненского горокруга.
ИСТОЧНИК KP.RU