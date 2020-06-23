2020-06-23T14:08:03+03:00
Общество

На Ставрополье завершилась всероссийская акция «Свеча памяти»

Сколько свечей было зажжено, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча - это 1 рубль
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В этом году благодаря каждому из нас в России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны было зажжено 27 714 788 виртуальных свечей, в том числе 461 830 на Ставрополье. Жители края стали одними из самых активных участников патриотической акции.

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По ее итогам Благотворительный фонд «Память поколений» направит 27 млн рублей на оказание медпомощи ветеранам Великой Отечественной войны. Адресная помощь будет оказана до конца года.

Напомним, что общенациональная акция «Свеча памяти» проходит каждый год 22 июня в День памяти и скорби.

По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о тех, кто погиб годы Великой Отечественной войны. В этом году из-за пандемии «Свеча памяти» прошла в формате онлайн. Это не просто жест памяти. Сколько свечей было зажжено, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча - это 1 рубль.

С итогами акции в подробности можно ознакомиться на сайте Фонда – память поколений.рф. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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