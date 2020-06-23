2020-06-23T14:25:43+03:00
Общество

Госавтоинспекция Ставрополья запрещает проведение несанкционированных авто- и мотопробегов 24 июня

К водителям и пассажирам будут применяться меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: иллюстрационное фотоФото: иллюстрационное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Госавтоинспекция Ставрополья располагает информацией о возможном проведении на территории региона несанкционированных авто- и мотопробегов, посвященных празднованию 75-летия Победы, которое в этом году перенесено на 24 июня.

Как пройдёт парад Победы в Ставрополе 24 июня 2020 года

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ГИБДД региона предупреждает организаторов и участников о незаконности проведения подобных массовых мероприятий.

Экипажи ДПС будут располагаться во всех возможных местах сбора и маршрутах движения участников автопробегов. К водителям и пассажирам будут применяться меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ.

Напоминаем, что в прошлом году за подобные деяния привлечено 36 организаторов несанкционированных пробегов, а за нарушение правил дорожного движения ответственность понесли порядка 700 водителей и пассажиров авто-мото транспорта.

Госавтоинспекция Ставрополья поздравляет всех с предстоящим праздником и настоятельно рекомендует отметить эту Великую дату в семейном кругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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