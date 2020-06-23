На Ставрополье трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:51:01+03:00

В это время родители мальчика были в другой комнате

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Трагедия произошла 21 июня в Изобильненском городском округе. В отдел СКР России по Ставрополью поступило сообщение о смерти в реанимационном отделении больницы 3-летнего мальчика.

Выяснилось, что ребенок залез на подоконник открытого окна, где отперевшись на москитную сетку, выпал из окна 3-его этажа на бетонную дорожку.

В это время родители мальчика были в другой комнате. От полученных травм малыш в этот же день скончался в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.

Уже начата доследственная проверка. Следователь опросил очевидцев, осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе, вчера, 22 июня, из окна многоквартирного дома выпал пятилетний мальчик. От полученных травм малыш скончался на месте. При падении он задел находившуюся на улице 5-летнюю девочку, которая получила травму руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU