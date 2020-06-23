В Ставрополе разобьют самый большой цветник к параду Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:38:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе появится цветник к параду Победы. Клумба станет самой большой в крае растительной экспозицией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Озеленители работают на площади почти 300 квадратных метров. На этой площади разместят рисунки из более чем 15 видов цветов. Среди них, к примеру, хлорофитумы, бегонии биг, семперфлёрисы и гипоэстесы. Также высадят альтернантеры, цинерарии и агавы.

- Порадуют своим цветением и другие клумбы краевой столицы, которые полностью перешли на ковровые летние растения. Прекрасным дополнением к этому цветочному многообразию статут почти 10 тысяч розовых кустов, которые сейчас украшают перекрестки и газоны около дорог, - сказано в сообщении администрации.

24 июня цветник будет готов.

ИСТОЧНИК KP.RU