Владимиров предложил продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса
Владимир Владимиров предлагает продлить мораторий на фискальные проверки бизнеса. Губернатор Ставрополья считает, что это нужно на ранних этапах снятия ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба главы края.
Мораторий ввели, как только начался режим самоизоляции. Действие идеи продлится до 1 июля. Владимиров полагает, что этого недостаточно.
- Сейчас, когда мы только начинаем открывать экономику, важно дать бизнесу возможность спокойно работать, - сказал Владимиров.
Предложение продлить мораторий на налоговые проверки направили в Правительство России.
По словам министра экономического развития Ставрополья Сергея Крынина, за помощью обратилось около 60 тысяч малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса. В мае-июне на поддержку бизнеса отдали больше 1,6 миллиарда рублей. Деньги получают на выплату зарплат и сохранение их уровня.
- Также в крае осуществляется продление сроков налоговых и страховых взносов, реструктуризация налогов. Данными мерами поддержки уже воспользовались около 20,5 тысячи организаций и предпринимателей Ставрополья, - сказано в сообщении.
Санаториям Кавказских Минеральных Вод уделяют особое внимание. Из краевого бюджета выделили 150 миллионов рублей на компенсацию их затрат, связанных с пандемией. Сейчас открыты 34 здравницы, еще 32 - готовятся к работе. На ближайшее время туристы забронировали 1,7 тысяч мест.
ИСТОЧНИК KP.RU