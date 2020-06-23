Владимиров предложил продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:04:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Владимиров предлагает продлить мораторий на фискальные проверки бизнеса. Губернатор Ставрополья считает, что это нужно на ранних этапах снятия ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Мораторий ввели, как только начался режим самоизоляции. Действие идеи продлится до 1 июля. Владимиров полагает, что этого недостаточно.

- Сейчас, когда мы только начинаем открывать экономику, важно дать бизнесу возможность спокойно работать, - сказал Владимиров.

Предложение продлить мораторий на налоговые проверки направили в Правительство России.

По словам министра экономического развития Ставрополья Сергея Крынина, за помощью обратилось около 60 тысяч малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса. В мае-июне на поддержку бизнеса отдали больше 1,6 миллиарда рублей. Деньги получают на выплату зарплат и сохранение их уровня.

- Также в крае осуществляется продление сроков налоговых и страховых взносов, реструктуризация налогов. Данными мерами поддержки уже воспользовались около 20,5 тысячи организаций и предпринимателей Ставрополья, - сказано в сообщении.

Санаториям Кавказских Минеральных Вод уделяют особое внимание. Из краевого бюджета выделили 150 миллионов рублей на компенсацию их затрат, связанных с пандемией. Сейчас открыты 34 здравницы, еще 32 - готовятся к работе. На ближайшее время туристы забронировали 1,7 тысяч мест.

ИСТОЧНИК KP.RU