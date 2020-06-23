Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:39:29+03:00

Его компанию уже оштрафовали на 20 миллионов рублей

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Ставропольскую компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей. Владелец фирмы пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина предлагал полицейскому десять миллионов рублей. За эти деньги тот должен был стать на защиту компании. Кроме того, сотруднику правоохранительных органов пришлось пресечь оперативное-розыскные мероприятия, организованные в отношении подконтрольной фирмы.

Компанию привлекли к административное ответственности. Ее обязали заплатить штраф в 20 миллионов рублей.

А вот бизнесмен стал фигурантом уголовного дела. Материалы уже направили в Промышленный районный суд Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU