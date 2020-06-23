Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских
Ставропольскую компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей. Владелец фирмы пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Мужчина предлагал полицейскому десять миллионов рублей. За эти деньги тот должен был стать на защиту компании. Кроме того, сотруднику правоохранительных органов пришлось пресечь оперативное-розыскные мероприятия, организованные в отношении подконтрольной фирмы.
Компанию привлекли к административное ответственности. Ее обязали заплатить штраф в 20 миллионов рублей.
А вот бизнесмен стал фигурантом уголовного дела. Материалы уже направили в Промышленный районный суд Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU