2020-06-23T20:39:29+03:00
Происшествия

Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских

Его компанию уже оштрафовали на 20 миллионов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольскую компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей. Владелец фирмы пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина предлагал полицейскому десять миллионов рублей. За эти деньги тот должен был стать на защиту компании. Кроме того, сотруднику правоохранительных органов пришлось пресечь оперативное-розыскные мероприятия, организованные в отношении подконтрольной фирмы.

Компанию привлекли к административное ответственности. Ее обязали заплатить штраф в 20 миллионов рублей.

А вот бизнесмен стал фигурантом уголовного дела. Материалы уже направили в Промышленный районный суд Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего спецназовца осудили за стрельбу в ставропольском парке
Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских
«Россети» обсудили с сотрудниками слияние двух дагестанских структур в Махачкале
Владимиров предложил продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса
В Ставрополе разобьют самый большой цветник к параду Победы
На Ставрополье трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
В Ставрополе рассказали, как сдавать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
В Ставрополе 24 июня перекроют дороги
Госавтоинспекция Ставрополья запрещает проведение несанкционированных авто- и мотопробегов 24 июня
На Ставрополье завершилась всероссийская акция «Свеча памяти»
На Ставрополье иностранный рабочий напал на девушку
На Ставрополье прогнозируют жару до 40 градусов
В Ставрополе заработали кинотеатры под открытым небом
В Ставрополе в Юго-западной части 23 июня временно ограничат проезд
Житель Ставрополья зарезал брата из-за готовки
В Ставрополе во время парада Победы запретят полеты дронов
В Ставрополе дворы многоэтажек посетят фронтовые бригады
На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
На Ставрополье мужчину осудили за братоубийство
На Ставрополье в ДТП пострадала семья с маленьким ребенком
В Ставрополе праздничный салют пройдет на четырёх площадках
В Ставрополе гостям парада Победы выдадут маски и перчатки
На Ставрополье инвадид-колясочник добился асфальта на улице после письма губернатору
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек
В КЧР с 23 июня открываются магазины, парикмахерские, автосервисы