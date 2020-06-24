На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:39:41+03:00

Выздоровевших за день опять больше

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В Ставропольском крае выявили еще 75 случаев заражения COVID-19. Теперь в регионе известно о 4616 случаях заболевания. Динамика распространения болезни снижается, сообщил Владимир Владимиров в социальных сетях.

Так, за сутки врачи выписали еще 80 пациентов, всего их - 2603. Соотношение между выздоровевшими и заболевшими за день снова на стороне первых. К несчастью, за день умерли два инфицированных. Количество смертей увеличилось до 87.

- Динамика распространения болезни продолжает снижаться. Число суточных выявленных случаев заражения сократилось. Наряду с этим количество тестов на коронавирус мы увеличиваем, - комментирует цифры губернатор.

По состоянию на утро 24 июня в крае сделали 162591 тест на COVID-19. На Ставрополье разбили 2803 инфекционные койки, 272 из них оборудованы аппаратами ИВЛ.

- Эпидемия ещё не закончилась. И нам предстоит многое сделать, чтобы угроза окончательно отступила. В том числе, соблюдать все меры профилактики. Это — важно. Жизнь требует от нас самого ответственного отношения к здоровью, - пишет Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU