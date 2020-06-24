2020-06-24T09:18:00+03:00
Происшествия

Житель Ставрополя разбился при попытке попасть в квартиру по крыше

Мужчина умер на месте
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополе следователи организовали проверку по факту смерти горожанина. Мужчина умер, упав с девятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

23 июня 35-летний мужчина не смог открыть дверь своей квартиры. Он решил зайти домой с крыши через окно. Погибший сорвался с девятого этажа и умер на месте.

- Следователь СКР осмотрел место происшествия, опросил семью и соседей погибшего, назначил судебно-медицинскую экспертизу, - сказано в сообщении.

По итогам доследственных мероприятий примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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