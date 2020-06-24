Сезон фонтанов в Ставрополе открыли грандиозным шоу

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:41:17+03:00

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В Ставрополе стартовал сезон фонтанов. Открытие отмечали сразу в четырех точках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятия организовали на площади Святого князя Владимира, Крепостной горе и в двух скверах на проспекте Юности и улице 50 лет ВЛКСМ. Во всех этих местах есть фонтаны. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко побывал на церемонии около микрорайона "Перспективный".

- Градоначальник запустил фонтаны вместе с руководителем музея "Россия - моя история" Георгием Головиным и горожанами, выбранными генератором случайных чисел в аккаунте администрации города, - сказано в сообщении.

Запуск фонтана в Ставрополе. Начало сезона.Видео: 26stav

Вечером заработали четыре светомузыкальных фонтана. А утром, после восьми, запустят все 23 фонтана Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU