Салют во Владикавказе 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:48:29+03:00

Салют во Владикавказе 24 июня 2020 года в честь Парада Победы дадут в 22:00 из девяти орудий

Изменить размер текста: A A

Салют во Владикавказе 24 июня 2020 года в честь Парада Победы состоится в 22 часа по московскому времени. Праздничные залпы даст салютный дивизион 58-й ордена Суворова общевойсковой армии.

Артиллерия даст 30 залпов из девяти орудий. Военные будут использовать восемь 76-мм орудий ЗИС-3 и одну салютную установку на базе КАМАЗа. Заряды поднимут ввысь на 250-300 метров, темп стрельбы - каждые 15 секунд.

Уже названы, какие праздничные салюты увидят жители Владикавказа. Это будут «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» в различных модификациях.Фейерверк будет семи цветов: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

В салютовании задействуют 70 военных Южного военного округа.

КАК ПРОШЕЛ ПАРАД ПОБЕДЫ

Парад Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Во время прямой онлайн-трансляции Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года можно будет увидеть «безопасную» тяжелую технику [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU