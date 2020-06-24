Парад Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
В 10:00 начнется прямая онлайн-трансляция Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года. Зрители увидят, как по площади Свободы пройдут более 1100 человек и проедет свыше 50 единиц вооружения и военной техники, включая автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151 и «Тигр», БТР-82А и БМП-3, ракетный комплекс «Искандер», гаубицы «Мста-С», мобильный комплекс связи «Редут», системы залпового огня «Ураган», а также танки Т-90.
Как подчеркнули в пресс-службе ЮВО, впервые военная техника проедет с резиновыми защитными накладками на гусеницах. Это позволит избежать соприкосновения металлических деталей с дорожным покрытием и его повреждения.
В парадном строю пройдут более 1100 человек. Фото: mil.ru
В воздушной части парада примут участие экипажи ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».
Кстати, также Парады Победы 24 июня 2020 года состоятся в Ставрополе и Каспийске.
Прямая трансляция Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года.В 10:00 начнется прямая трансляции Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года
ИСТОЧНИК KP.RU