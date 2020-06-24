2020-06-24T06:11:35+03:00
Общество

Парад Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Во время прямой онлайн-трансляции Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года можно будет увидеть «безопасную» тяжелую технику [видео]
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
В Параде во Владикавказе задействовано 53 единицы техники. Фото: mil.ruВ Параде во Владикавказе задействовано 53 единицы техники. Фото: mil.ru
Изменить размер текста:

В 10:00 начнется прямая онлайн-трансляция Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года. Зрители увидят, как по площади Свободы пройдут более 1100 человек и проедет свыше 50 единиц вооружения и военной техники, включая автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151 и «Тигр», БТР-82А и БМП-3, ракетный комплекс «Искандер», гаубицы «Мста-С», мобильный комплекс связи «Редут», системы залпового огня «Ураган», а также танки Т-90.

Как подчеркнули в пресс-службе ЮВО, впервые военная техника проедет с резиновыми защитными накладками на гусеницах. Это позволит избежать соприкосновения металлических деталей с дорожным покрытием и его повреждения.

В парадном строю пройдут более 1100 человек. Фото: mil.ru

В парадном строю пройдут более 1100 человек. Фото: mil.ru

В воздушной части парада примут участие экипажи ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Кстати, также Парады Победы 24 июня 2020 года состоятся в Ставрополе и Каспийске.

Прямая трансляция Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года.В 10:00 начнется прямая трансляции Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек
Парад Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Бывшего спецназовца осудили за стрельбу в ставропольском парке
Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских
«Россети» обсудили с сотрудниками слияние двух дагестанских структур в Махачкале
Владимиров предложил продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса
В Ставрополе разобьют самый большой цветник к параду Победы
На Ставрополье трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
В Ставрополе рассказали, как сдавать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
В Ставрополе 24 июня перекроют дороги
Госавтоинспекция Ставрополья запрещает проведение несанкционированных авто- и мотопробегов 24 июня
На Ставрополье завершилась всероссийская акция «Свеча памяти»
На Ставрополье иностранный рабочий напал на девушку
На Ставрополье прогнозируют жару до 40 градусов
В Ставрополе заработали кинотеатры под открытым небом
В Ставрополе в Юго-западной части 23 июня временно ограничат проезд
Житель Ставрополья зарезал брата из-за готовки
В Ставрополе во время парада Победы запретят полеты дронов
В Ставрополе дворы многоэтажек посетят фронтовые бригады
На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
На Ставрополье мужчину осудили за братоубийство
На Ставрополье в ДТП пострадала семья с маленьким ребенком
В Ставрополе праздничный салют пройдет на четырёх площадках
В Ставрополе гостям парада Победы выдадут маски и перчатки
На Ставрополье инвадид-колясочник добился асфальта на улице после письма губернатору
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек
В КЧР с 23 июня открываются магазины, парикмахерские, автосервисы