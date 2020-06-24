Парад Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:11:35+03:00

В Параде во Владикавказе задействовано 53 единицы техники. Фото: mil.ru

Во время прямой онлайн-трансляции Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года можно будет увидеть «безопасную» тяжелую технику [видео]

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В 10:00 начнется прямая онлайн-трансляция Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года. Зрители увидят, как по площади Свободы пройдут более 1100 человек и проедет свыше 50 единиц вооружения и военной техники, включая автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151 и «Тигр», БТР-82А и БМП-3, ракетный комплекс «Искандер», гаубицы «Мста-С», мобильный комплекс связи «Редут», системы залпового огня «Ураган», а также танки Т-90.

Как подчеркнули в пресс-службе ЮВО, впервые военная техника проедет с резиновыми защитными накладками на гусеницах. Это позволит избежать соприкосновения металлических деталей с дорожным покрытием и его повреждения.

В парадном строю пройдут более 1100 человек. Фото: mil.ru

В воздушной части парада примут участие экипажи ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Кстати, также Парады Победы 24 июня 2020 года состоятся в Ставрополе и Каспийске.

Прямая трансляция Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года.В 10:00 начнется прямая трансляции Парада Победы во Владикавказе 24 июня 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU