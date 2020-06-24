Парад Победы в Ставрополе 2020: прямая онлайн-трансляция

24 июня 2020 года состоится Парад Победы в Ставрополе. За прямой онлайн-трансляцией с 10:00 можно будет следить на сайте KP.RU. После чего горожане смогут посетить другие праздничные мероприятия. Главное - с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В парадном строю пройдут более 1700 человек - военнослужащие Южного военного округа, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Механизированная колонна будет состоять из 50 единиц вооружения и военной техники, на подготовку которых ушло 500 литров краски! Зрители увидят обновленные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», ракетные комплексы «Бук-М2» и «Искандер», артиллерийские установки «Мста-Б» и зенитные ЗУ-223 на базе КамАЗов, БТР-82, танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».

Впервые участниками Парада Победы в Ставрополе станут лошади горных вьючных пород из КЧР. Также по площади Ленина проедут два необычных парадных кабриолета.

- Это - модернизированные «Волги» ГАЗ-3102, перекрашенные в цвет слоновой кости. В дальнейшем они будут использоваться только на военных парадах. Каждую машину полностью разобрали, усилили кузов, срезали крышу, установили современные средства связи и поручни для комфортного передвижения командующего и принимающего военный парад, - рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе ЮВО.

Приглашены на парад также лучшие ученики местных школ и активисты юнармейских отрядов. Им поручено развернуть самую большую в мире копию Знамени Победы. Ее площадь составляет около 15000 кв. м.

Важное предупреждение - во время проведения парада над площадью Ленина и примыкающей территорией нельзя поднимать в воздух квадрокоптеры, кроме заранее аккредитованных. Нарушителям запрета грозит штраф до 50 тысяч - для граждан, до 100 тысяч - для должностных лиц, до полумиллиона (либо административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев) - для юридических лиц.

После парада в 11:00 на Александровской площади откроется народный музей «Живая память». Затем здесь же, а также на Крепостной горе, в сквере возле улицы Маршала Жукова и у Дома офицеров пройдут выступления концерты творческих коллективов Ставрополя. В концертные программы включены песни военных лет.

В 12:00 в ставропольских храмах начнется колокольный звон в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Он продлится минуту, после чего у фонтана «Купающиеся дети» на пересечении проспектов Карла Маркса и Октябрьской Революции начнется выступление духового оркестра Кавказского казачьего десантно-штурмового полка «Победные марши».

В 12:30 на Владимирской площади торжественно откроют новый сквер. Он получил название 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 19:00 фронтовые бригады «Поем всем двором» порадуют жильцов многоквартирных домов по восьми адресам. Трансляции концертов пройдут в разных аккаунтах в Инстаграме:

Гризодубовой, 19;

Мира, 212;

Макарова, 16;

Октябрьская, 202;

Кулакова, 29/3;

Рогожникова, 5;

Южный обход, 55/5;

Доваторцев, 86/1.

В 21:00 ставропольцев ждет свето-музыкальное шоу возле фонтана «Россия».

Завершится праздничный день в 22:00 салютом. И не одним, а сразу четырьмя - на Крепостной горе, Владимирской площади, проспекте Кулакова 18/9 и улице Серова, 523 (территория СтГАУ).

- Такое решение принято, чтобы фейерверки увидело как можно больше горожан, но при этом не было массового скопления людей и соблюдалась социальная дистанция, - уточнили в пресс-службе администрации Ставрополя.