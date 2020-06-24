24 Июнь 2020 2020-06-24T06:12:43+03:00

Впервые за 18 лет пройдет Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года. Прямая онлайн-трансляция - в 10:00 [видео]

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Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года начнется в 10:00. На сайте kp.ru можно следить за прямой онлайн-трансляцией этого уникального события. Дело в том, что подобные мероприятия не проводились 18 лет - с тех пор, как в Каспийске на параде 9 мая в 2002 году произошел теракт. Тогда погибли 43 человека, более 130 получили ранения.

Парад посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: сайт правительства Дагестана

В нынешнем параде примут участие более 1500 военнослужащих, 25 единиц военной техники, включая БТР-82А, системы залпового огня «Град», береговой ракетный комплекс «Бал», и 10 самолетов и вертолетов, в том числе всепогодный сверхзвуковой бомбардировщик Су-24МР, многофункциональный авиационный комплекс Су-34 и истребитель Су-27.

Командовать парадом будет замкомандующего Каспийской флотилией. Фото: сайт правительства Дагестана

- Генеральная репетиция прошла успешно, хотя отдельные моменты нужно было доработать. В целом все силы к предстоящему параду готовы, - подчеркнул замкомандующего Каспийской флотилией капитан 1 ранга Сергей Екимов, который будет командовать парадом.

Завершится праздничный день в Каспийске артиллерийским салютом в 22:00.

Кстати, также на нашем сайте проходят трансляции парадов в Ставрополе и во Владикавказе.

Прямая трансляция Парада Победы в Каспийске 24 июня 2020 года.Прямая трансляция Парада Победы в Каспийске начнется 24 июня 2020 года в 10:00

ИСТОЧНИК KP.RU