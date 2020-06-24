Ставропольский сельчанин украл 40 литров вина в гостях у бывшей тещи

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Арзгирском районе местного жителя привлекли к ответственности за кражу вина у бывшей тещи. Мужчине угрожала уголовное наказание, но он раскаялся, передает пресс-служба мировых судей Ставрополья.

В один из вечеров гражданин был в гостях у бывшей тещи. Вдруг ему захотелось вина, и он вспомнил, где у хозяйки припасены небольшие запасы. Мужчина вскрыл навесной замок на двери подвала и вынес оттуда две бутылки вина. По 20 литров. В совокупности обвиняемый украл 40 литров вина, стоимость которого оценили в 4,2 тысяч рублей.

Мужчина вместе с алкоголем ушел от экс-родственницы по-английски. С вином он поступил по своему усмотрению, но как именно - не уточняется. Следы злоумышленник не замел. После того, как пропажу обнаружили, женщина обратилась в полицию.

Дело дошло до суда. Действия мужчины квалифицировали по первой части 158 статьи УК РФ. На заседании подсудимый признал вину, извинился перед бывшей тещей и возместил ущерб.

- Гражданин признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с ежемесячным удержанием в доход государства пяти процентов от зарплаты, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU