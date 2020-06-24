В Ставрополе высадили новый сквер

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:21:40+03:00

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В Ставрополе разбили новый сквер. Его посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня юнармейцы, воспитанники детских садов и сотрудники мэрии высадили новые деревья в память о погибших воинах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сквер создали в рамках всероссийской акции «Сад памяти» и он стал завершающим этапом в этом масштабном мероприятии. Всего в сквере высажено более 380 деревьев и почти 1000 кустарников, - поясняют в мэрии.

Фото: мэрия Ставрополя

Раньше акцию хотели провести с участием сотни людей. Но из-за эпидобстановки мероприятия пришлось приостановить. Сейчас акция продолжается в измененном формате. В рамках инициативы высажено более 11 тысяч деревьев. Большая часть теперь растет в лесах города.

ИСТОЧНИК KP.RU