Прокуратура КЧР разберется с обысками у журналистки из Ставрополя
Прокуратура Карачаево-Черкесии организует проверку инцидента, произошедшего с Анной Дарган. Силовики из республики устроили погром в доме ставропольской журналистки, рассказала девушка в социальных сетях.
Сначала сотрудники правоохранительных органов пришли к Анне домой. Девушка - инвалид детства - не могла помешать силовикам провести обыск в своем жилище. В итоге они устроили погром в комнатах, забрали компьютер и другую технику. Подспудно полицейские запугивали журналистку уголовным делом.
- Они обвинили меня, что якобы я являюсь администратором карачаево-черкесского паблика в Инстаграм. И что якобы я разместила в этом паблике информацию о катастрофической ситуации по коронавирусу в КЧР, и что там умирают люди, - говорит Дарган, отмечая, что не имеет никакого отношения к республике.
Кроме того, силовики пришли домой и к родственникам Анны. Обыски прошли у мамы и тети девушки.
- Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала проверку по публикациям в СМИ о незаконных действиях сотрудников полиции в отношении журналистки. По результатам проверки, при наличии оснований, органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры, - отреагировала на сообщения Прокуратура КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU