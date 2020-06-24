Прокуратура КЧР разберется с обысками у журналистки из Ставрополя

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:16:47+03:00

Анна Дарган сообщила, что силовики устроили погром в ее доме

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Прокуратура Карачаево-Черкесии организует проверку инцидента, произошедшего с Анной Дарган. Силовики из республики устроили погром в доме ставропольской журналистки, рассказала девушка в социальных сетях.

Сначала сотрудники правоохранительных органов пришли к Анне домой. Девушка - инвалид детства - не могла помешать силовикам провести обыск в своем жилище. В итоге они устроили погром в комнатах, забрали компьютер и другую технику. Подспудно полицейские запугивали журналистку уголовным делом.

- Они обвинили меня, что якобы я являюсь администратором карачаево-черкесского паблика в Инстаграм. И что якобы я разместила в этом паблике информацию о катастрофической ситуации по коронавирусу в КЧР, и что там умирают люди, - говорит Дарган, отмечая, что не имеет никакого отношения к республике.

Кроме того, силовики пришли домой и к родственникам Анны. Обыски прошли у мамы и тети девушки.

- Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала проверку по публикациям в СМИ о незаконных действиях сотрудников полиции в отношении журналистки. По результатам проверки, при наличии оснований, органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры, - отреагировала на сообщения Прокуратура КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU