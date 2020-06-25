На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек. Еще двое скончались. О этом сообщил губернатор региона. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
По словам главы региона, со вчерашнего дня изменения в динамике распространения незначительны. Если посмотреть на статистику выздоровления, то за сутки выписались 28 пациентов.
За все время на Ставрополье от коронавируса умерли 89 человек. Выздоровели - 2631, а число заболевших достигло 4695.
ИСТОЧНИК KP.RU
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