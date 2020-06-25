2020-06-25T09:10:19+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек

Всего умерли 89 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Всего от коронавируса умерли 89 человекВсего от коронавируса умерли 89 человекФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек. Еще двое скончались. О этом сообщил губернатор региона. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

По словам главы региона, со вчерашнего дня изменения в динамике распространения незначительны. Если посмотреть на статистику выздоровления, то за сутки выписались 28 пациентов.

За все время на Ставрополье от коронавируса умерли 89 человек. Выздоровели - 2631, а число заболевших достигло 4695.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье прогнозируют понижение температуры
В Ставрополе откроется горячая линия по голосованию
Кисловодск вышел на третье место по числу зараженных COVID-19 в крае
На Ставрополье зазвенели колокола в честь Победы
Для покупателей SKODA в Минводах действуют привлекательные предложения
В Ставрополе мужчина задушил сожительницу
На Ставрополье фермер расстрелял коллегу из-за земельного вопроса
На Ставрополье началось общероссийское голосование
Во время парада Победы танки помяли асфальт в Ставрополе
Жители Чечни остались без света из-за непогоды
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4695
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео
Появилось видео после перестрелки "золотой молодежи" в Махачкале