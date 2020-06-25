Жители Чечни остались без света из-за непогоды

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:29:12+03:00

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Больше 75 тысяч жителей Чеченской Республики остались без электричества. Причиной отключений стали аварии из-за непогоды. В регионе ветер до 25 метров в секунду и гроза, передает Министерство энергетики России.

Отключение произошло в 22 часа.

- По состоянию на 23:00 отключено: ВЛ 6-10 кВ - 41; ТП 6-10 кВ - 224. Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 75 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 20 МВт, - сказано в сообщении.

На устранением проблемы работают 32 бригады в составе 96 человек и 32 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU