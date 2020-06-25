На Ставрополье началось общероссийское голосование
На Ставрополье началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое завершится 1 июля. Об этом сообщили в краевом Избиркоме.
За или против: на Ставрополье началось голосование по поправкам в Конституцию
С 08:00 25 июня в регионе открыты все участки. Голосование организовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, связанными с ситуацией с коронавирусом.
Всех ставропольцы получили средства индивидуальной защиты.
На коронавирусную инфекцию проверили членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей и водителей, обслуживающих персонал участков.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье по телефонной базе МФЦ обзванивают людей старше 60 лет с вопросом, как они планируют участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию: лично, с выходом на участок для голосования, либо на дому. Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности.
Ставропольцев протестируют на антитела к коронавирусу: ситуацию с COVID-19 на Северном Кавказе
Так, голосовать по поправкам в Конституцию на дому уже изъявили желание более половины опрошенных жителей края старше 60 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе рассказали, кто проголосует по поправкам в Конституцию на дому
Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU