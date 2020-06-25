25 Июнь 2020 2020-06-25T11:54:57+03:00

Общественники и юристы Ставрополья будут дежурить на многоканальном бесплатном номере: 8-800-100-26-16 с 25 по 30 июня с 09 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00

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На Ставрополье началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое завершится 1 июля. Об этом сообщили в краевом Избиркоме.

За или против: на Ставрополье началось голосование по поправкам в Конституцию 00:00 00:00

С 08:00 25 июня в регионе открыты все участки. Голосование организовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, связанными с ситуацией с коронавирусом.

Всех ставропольцы получили средства индивидуальной защиты.

На коронавирусную инфекцию проверили членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей и водителей, обслуживающих персонал участков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье по телефонной базе МФЦ обзванивают людей старше 60 лет с вопросом, как они планируют участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию: лично, с выходом на участок для голосования, либо на дому. Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности.

Ставропольцев протестируют на антитела к коронавирусу: ситуацию с COVID-19 на Северном Кавказе 00:00 00:00

Так, голосовать по поправкам в Конституцию на дому уже изъявили желание более половины опрошенных жителей края старше 60 лет.

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Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU