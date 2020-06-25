В Ставрополе мужчина задушил сожительницу

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:26:50+03:00

До этого ставрополец избил женщину из-за малозначительного повода

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел ночью 13 июня в Ставрополе. В одной из квартир краевого центра 44-летний мужчина поссорился со своей 44-летней сожительницей.

Во время конфликта из-за малозначительного повода ставрополец стал избивать женщину.

После чего задушил сожительницу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU