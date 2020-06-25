2020-06-25T10:26:50+03:00
Происшествия

В Ставрополе мужчина задушил сожительницу

До этого ставрополец избил женщину из-за малозначительного повода
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел ночью 13 июня в Ставрополе. В одной из квартир краевого центра 44-летний мужчина поссорился со своей 44-летней сожительницей.

Во время конфликта из-за малозначительного повода ставрополец стал избивать женщину.

После чего задушил сожительницу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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