В Ставрополе мужчина задушил сожительницу
До этого ставрополец избил женщину из-за малозначительного повода
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел ночью 13 июня в Ставрополе. В одной из квартир краевого центра 44-летний мужчина поссорился со своей 44-летней сожительницей.
Во время конфликта из-за малозначительного повода ставрополец стал избивать женщину.
После чего задушил сожительницу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Сейчас мужчина находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU