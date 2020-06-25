2020-06-25T10:55:07+03:00
Общество

На Ставрополье зазвенели колокола в честь Победы

В Пятигорске временно перестали работать трамваи и устроили праздничный звон
Ася АСРЯН@asya1693
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Служители храмов после перезвона выпустили в небо голубей. Так, в Пятигорске временно перестали работать трамваи и устроили праздничный звонСлужители храмов после перезвона выпустили в небо голубей. Так, в Пятигорске временно перестали работать трамваи и устроили праздничный звонФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На Ставрополье около 500 храмов колокольным перезвоном оповестили о празднике в честь годовщины победы в войне. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края.

Регион присоединился к акции «Звон Победы». Так, в 12:00 после завершения парада начали сигналить и подавать звуки машины, поезда, автобусы, предприятия.

Служители храмов после перезвона выпустили в небо голубей. Так, в Пятигорске временно перестали работать трамваи и устроили праздничный звон.

А в это время в Минераловодском городском округе включили сирены оповещения населения. В селе Дивное провели автопробег, в котором поучаствовали 30 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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