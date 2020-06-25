В Ставрополе откроется горячая линия по голосованию

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:21:48+03:00

На многоканальном бесплатном номере 8-800-100-26-16 будут дежурить общественники и юристы. Им можно позвонить с 09:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00

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В нашем регионе во время голосования по поправкам в Конституцию заработает общественная горячая линия.

За или против: на Ставрополье началось голосование по поправкам в Конституцию 00:00 00:00

Так, с 25 июня по 1 июля специалисты будут отвечать на вопросы местных жителей и своевременно реагировать на поступающие сигналы. Это позволит снизить градус социальной напряженности, чтобы голосование проходило без каких-либо нарушений. Об этом сообщили пресс-службе городской администрации.

На бесплатном номере: 8-800-100-26-16 будут дежурить общественники и юристы. Им можно позвонить с 09:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое завершится 1 июля. Об этом сообщили в краевом Избиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU