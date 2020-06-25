На Ставрополье прогнозируют понижение температуры

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:15:04+03:00

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На Ставрополье ожидают резкое понижение температуры. Отклонение от нормы прогнозируют на всей территории юга России. С таким заявлением выступил научный руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- На юге температура будет приходить к своим обычным значениям. На нижней Волге и в Ставрополье температуры заметно будут понижаться. Они будут в диапазоне 23-28 градусов, - заявил ученый.

Согласно данным ставропольского Гидрометцентра, в четверг температура на Ставрополье будет колебаться от 25 до 35 градусов. Воздух в Ставрополе прогреется до 27 градусов. В пятницу термометры не покажут больше 30 градусов, а в субботу - больше 31 градусов. Ночью температура может упасть до 12 градусов.

Температурная норма вернется на восток Ставрополья к 28 июня, уверяет Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU