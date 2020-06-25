В Ставрополе рабочий сорвался со строительных лесов и получил травмы

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:57:12+03:00

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В Ставрополе против индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда. В результате чего рабочий упал с высоты и получил переломы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по краю.

Сам инцидент произошел в январе 2020 года в краевом центре. Там мужчина в одном из магазинов, стоя на строительных лесах, монтировал подвесной потолок и стены из гипсокартона.

Как известно, у рабочего не было средств индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда при работе на высоте.

Мужчина упал на бетонный пол, получил различные травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

По данным следствия, предприниматель не обеспечил безопасность работника, нарушив требования охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU