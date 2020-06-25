В Ставрополе военных-участников парада еще раз протестировали на COVID-19
В Ставрополе все военные, участвующие в параде Победы, перед отправкой к местам постоянной дислокации прошли медосмотр и сдали тест на наличие COVID-19.
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Так, в свои воинские части на территории регионов ЮФО и СКФО вернулись более 1,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Теперь всем этим участникам предстоит дождаться результатов тестов и провести две недели на карантине. Только после этого они смогут приступить к плановой учебе.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье около 500 храмов колокольным перезвоном оповестили о празднике в честь годовщины победы в войне.
Регион присоединился к акции «Звон Победы». Так, в 12:00 после завершения парада начали сигналить и подавать звуки машины, поезда, автобусы, предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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