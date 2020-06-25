2020-06-25T14:49:58+03:00
Общество

В Ставрополе военных-участников парада еще раз протестировали на COVID-19

Теперь всем этим участникам предстоит дождаться результатов тестов и провести две недели на карантине
Ася АСРЯН@asya1693
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Теперь всем этим участникам предстоит дождаться результатов тестов и провести две недели на карантине. Только после этого они смогут приступить к плановой учебеТеперь всем этим участникам предстоит дождаться результатов тестов и провести две недели на карантине. Только после этого они смогут приступить к плановой учебеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе все военные, участвующие в параде Победы, перед отправкой к местам постоянной дислокации прошли медосмотр и сдали тест на наличие COVID-19.

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Так, в свои воинские части на территории регионов ЮФО и СКФО вернулись более 1,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Теперь всем этим участникам предстоит дождаться результатов тестов и провести две недели на карантине. Только после этого они смогут приступить к плановой учебе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье около 500 храмов колокольным перезвоном оповестили о празднике в честь годовщины победы в войне.

Регион присоединился к акции «Звон Победы». Так, в 12:00 после завершения парада начали сигналить и подавать звуки машины, поезда, автобусы, предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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