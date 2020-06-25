Чеченская девочка каталась на проводе и погибла
Чеченская девочка каталась на проводе и погибла от удара током. В причинении смерти по неосторожности подозревают электромонтера, который вовремя не устранил повреждения ЛЭП. Подробности сообщает республиканская служба СКР.
Инцидент произошел в селе Валерик. Вечером 16 июня девочка с друзьями играли на улице. Ребенок повис на металлическом проводе (установленном в качестве распорки на столбе ЛЭП), раскачиваясь, как на качелях. Роковым стало касание воздушной электролинии.
Девятилетняя жертва скончалась от поражения током, не приходя в себя. Следствие считает, что трагедии можно было избежать, если бы электромонтажник своевременно починил повреждения ЛЭП. Ответственным за смерть ребенка стал работник «Ачхой-Мартановские районные сети», филиала АО «Чеченэнерго».
— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чеченской Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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