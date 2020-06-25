Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 июня 2020: в регионе растет число умерших

25 Июнь 2020 2020-06-25T23:27:45+03:00

С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 26 июня 2020 года [информация обновляется]

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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе. По состоянию на утро 25 июня в крае зафиксировали 4695 случаев заражения COVID-19.

За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 79 раз. Всего от коронавируса скончались 89 пациентов. Выздоровели - 2631.

С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

По его словам, эти выплаты получили более 11 тысяч медработников.

Меры поддержки были реализованы согласно постановлению Правительства РФ №415 и 488. Выплаты получили медики, которые оказывали непосредственно помощь заболевшим в больницах и на скорой помощи, а также медперсонал группы риска.

ИСТОЧНИК KP.RU