2020-06-26T08:04:53+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 76 человек

Всего в регионе зафиксирован 4771 случай заболевания
Ася АСРЯН@asya1693
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За сутки в крае от коронавируса скончался еще один человекЗа сутки в крае от коронавируса скончался еще один человекФото: Артем КИЛЬКИН
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 76 человек. Скончался еще один пациент.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этого ставропольца.

Всего в крае число заболевших достигло 4771. Выздоровели 2718. А за последние сутки болезнь победили еще 87 человек.

Число умерших достигло 90. По словам Владимирова, угроза со стороны коронавируса по-прежнему серьезная.

Однако, положительные тенденции закрепляются. Число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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