На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 76 человек
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 76 человек. Скончался еще один пациент.
Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этого ставропольца.
Всего в крае число заболевших достигло 4771. Выздоровели 2718. А за последние сутки болезнь победили еще 87 человек.
Число умерших достигло 90. По словам Владимирова, угроза со стороны коронавируса по-прежнему серьезная.
Однако, положительные тенденции закрепляются. Число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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