Фальшивого сотрудника ФСБ по Ставрополью наказали за обман женщины
На Ставрополье осудили ненастоящего сотрудника ФСБ. Сергей Калашников фальсифицировал звание для мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по краю.
Мужчина, в период с 2017 по 2018 год представляясь высокопоставленным сотрудником ФСБ, обманул жительницу Ставрополья. Калашников попросил у нее деньги якобы для оказания помощи военным, которые служат в "горячих точках".
- При этом военнослужащим органов ФСБ России, Министерства обороны РФ и иных силовых структур Калашников никогда не являлся, участия в боевых действиях не принимал. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - пишут в пресс-службе ФСБ по Ставрополью.
Отмечается, что мужчина был несколько раз судим.
В феврале 2020 года на фальшивого сотрудника органов завели уголовное дело по второй части 159 статьи УК РФ. В июне Промышленный суд признал вину Калашникова. Его приговорили к 2,5 годам строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU