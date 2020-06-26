2020-06-26T10:33:23+03:00
Общество

Фальшивого сотрудника ФСБ по Ставрополью наказали за обман женщины

Для Сергея Калашникова это уже не первый срок
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье осудили ненастоящего сотрудника ФСБ. Сергей Калашников фальсифицировал звание для мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по краю.

Мужчина, в период с 2017 по 2018 год представляясь высокопоставленным сотрудником ФСБ, обманул жительницу Ставрополья. Калашников попросил у нее деньги якобы для оказания помощи военным, которые служат в "горячих точках".

- При этом военнослужащим органов ФСБ России, Министерства обороны РФ и иных силовых структур Калашников никогда не являлся, участия в боевых действиях не принимал. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - пишут в пресс-службе ФСБ по Ставрополью.

Отмечается, что мужчина был несколько раз судим.

В феврале 2020 года на фальшивого сотрудника органов завели уголовное дело по второй части 159 статьи УК РФ. В июне Промышленный суд признал вину Калашникова. Его приговорили к 2,5 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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