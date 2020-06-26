На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки
В Петровском городском округе бывший участковый подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, в ноябре 2019 года правоохранитель предложил мужчине, в отношении которого он проводил административное расследование о побоях, за 50 тысяч рублей не составлять протокол об административном правонарушении.
Между тем, этот ставрополец на это предложение согласился, обратившись в УФСБ России по краю.
Впоследствии он в рамках оперативно-розыскного мероприятия передал полицейскому требуемую сумму денег.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
В пресс-службе краевой полиции прокомментировали, что проведена служебная проверка, по результатам которой участковый уполномоченный полиции Петровского городского округа уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
Его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом, как сообщили в краевой полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU