В Ставрополе озвучили среднюю цену на бензин в крае

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:06:24+03:00

Эксперты анализировали данные с 23 автозаправок по краю Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эксперты анализировали данные с 23 автозаправок по краю

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На Ставрополье средняя цена бензина по данным на 26 июня составила 46 рублей 47 копеек за литр. Эти данные озвучил Северо-Кавказстат.

Эксперты анализировали данные с 23 автозаправок по краю.

Так, бензин автомобильный марки АИ-92 стоит 44.22 руб., бензин автомобильный марки АИ-95 - 47.67 руб., бензин автомобильный марки АИ-98 - 53.31 руб., дизельное топливо - 46.36 руб., газовое моторное топливо - 17.77 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU