В Ставрополе озвучили среднюю цену на бензин в крае
Эксперты анализировали данные с 23 автозаправок по краю
Эксперты анализировали данные с 23 автозаправок по краюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На Ставрополье средняя цена бензина по данным на 26 июня составила 46 рублей 47 копеек за литр. Эти данные озвучил Северо-Кавказстат.
Эксперты анализировали данные с 23 автозаправок по краю.
Так, бензин автомобильный марки АИ-92 стоит 44.22 руб., бензин автомобильный марки АИ-95 - 47.67 руб., бензин автомобильный марки АИ-98 - 53.31 руб., дизельное топливо - 46.36 руб., газовое моторное топливо - 17.77 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU