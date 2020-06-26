Дагестан потратил на борьбу с коронавирусом 5 млрд рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:56:09+03:00

Глава Дагестана сообщил, что на борьбу с COVID-19 было потрачено почти 5 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Почти 5 миллиардов — именно столько потребовалось Дагестану, чтобы погасить вспышку коронавируса, закупить оборудование и обеспечить койкоместа в период пандемии. Такую сумму на сессии Народного собрания озвучил глава региона Владимир Васильев.

По словам дагестанского лидера, к борьбе с коронавируса оказался не готов весь мир. Тем не менее, благодаря 4,8 млрд, вложенным в медицину, ситуацию удалось стабилизировать. При этом 2,5 млрд было выделено из федерального бюджета. Траты распределились следующим образом: 1,3 млрд пошло на оборудование новых коек и 1,2 — на стимулирующие выплаты медикам.

2,3 млрд, выделенные из регионального бюджета были потрачены на закупку оборудования, препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты, а также надбавки медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU