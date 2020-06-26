В Ставрополе молодые люди провоцировали полицейских на выстрелы по себе

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:04:58+03:00

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Пользователи социальных сетей опубликовали непонятное видео из Ставрополя. Молодые люди повздорили с полицейскими. Один из сотрудников держит на прицеле дебошира, который требует в него выстрелить. Пресс-служба МВД по Ставрополью рассказала "КП - Северный Кавказ", что произошло в ролике.

На мушке у полиции.На мушке у полиции

Ночью экипаж ДПС заметил в Ставрополе подозрительную машину. Водитель медленно ехал и что-то высматривал из окна. Полицейские попытались остановить автомобиль, но мужчина за рулем проигнорировал требования. Началась погоня.

После остановки водитель и пассажир вели себя агрессивно и провоцировали полицейских. Так, к примеру, один из них кричал сотруднику МВД: "Стреляй в меня, давай!"

- На место происшествия прибыл второй экипаж ДПС. Автоинспекторы успокоили молодых людей, досмотрели транспортное средство и проверили граждан по автоматизированным базам данных, - сказали в МВД по Ставрополью.

Запрещенных веществ в машине не нашли. Молодых людей отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU