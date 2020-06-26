На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов
90-летняя жительница Невинномысска попала в список Росфинмониторинга верующих в запрёщенную в России секту «Свидетели Иеговы».
Пенсионерку обвинили в проповеди своей религии. Так, пожилая жительница нашего региона занимает 2267 строчку в экстремистском списке.
Также пенсионерка стала самой старой женщиной, включённой в список причастных к терроризму и экстремизму лиц.
Ставропольчанка родилась в селе Трушниково. В прошлом она работала учителем физики в школе, вырастила троих детей. Об этом пишет «Невинномысский рабочий».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Долгое время правозащитники ломали копья и пики, пытаясь прикрыть секту, облапошивающую людей. И отныне она не сможет проповедовать свои идеи в России. Верховный суд признал иеговистов экстремистами и запретил им работать на российской территории. Иск против них был подан Минюстом. А все имущество Свидетелей Иеговы (большинство из которого получено незаконно) передадут в счет государства.
ИСТОЧНИК KP.RU