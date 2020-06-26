2020-06-26T15:20:42+03:00
Общество

На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов

Пенсионерка стала самой старой женщиной, включённой в список причастных к терроризму и экстремизму лиц
Ася АСРЯН@asya1693
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«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, отличающаяся своеобразным трактованием многих понятий христианства. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, отличающаяся своеобразным трактованием многих понятий христианства. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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90-летняя жительница Невинномысска попала в список Росфинмониторинга верующих в запрёщенную в России секту «Свидетели Иеговы».

Пенсионерку обвинили в проповеди своей религии. Так, пожилая жительница нашего региона занимает 2267 строчку в экстремистском списке.

Также пенсионерка стала самой старой женщиной, включённой в список причастных к терроризму и экстремизму лиц.

Ставропольчанка родилась в селе Трушниково. В прошлом она работала учителем физики в школе, вырастила троих детей. Об этом пишет «Невинномысский рабочий».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Долгое время правозащитники ломали копья и пики, пытаясь прикрыть секту, облапошивающую людей. И отныне она не сможет проповедовать свои идеи в России. Верховный суд признал иеговистов экстремистами и запретил им работать на российской территории. Иск против них был подан Минюстом. А все имущество Свидетелей Иеговы (большинство из которого получено незаконно) передадут в счет государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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