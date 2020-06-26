В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы
Наравне с солдатами и офицерами, они поучаствовали в торжественном шествии, которое прошло 24 июня на главной площади города
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе 128 юнармейцев получили медали Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в ВОВ 1941–1945 гг». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
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Наравне с солдатами и офицерами, они поучаствовали в торжественном шествии, которое прошло 24 июня на главной площади Ставрополя.
После торжественной церемонии для ребят организовали экскурсию по Музею боевой славы 49-й общевойсковой армии.
ИСТОЧНИК KP.RU