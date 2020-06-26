В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:46:43+03:00

Наравне с солдатами и офицерами, они поучаствовали в торжественном шествии, которое прошло 24 июня на главной площади города

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В Ставрополе 128 юнармейцев получили медали Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в ВОВ 1941–1945 гг». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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Наравне с солдатами и офицерами, они поучаствовали в торжественном шествии, которое прошло 24 июня на главной площади Ставрополя.

После торжественной церемонии для ребят организовали экскурсию по Музею боевой славы 49-й общевойсковой армии.

ИСТОЧНИК KP.RU