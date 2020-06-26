В Сочи с падающего в море воздушного шара удалось спасти влюбленных

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:18:43+03:00

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В Сочи в море упал воздушный шар. Как уточняет «КП-Краснодар», ЧП произошло в районе поселка Головинка. Аэростат рухнул в трех километрах от берега.

Когда прибыли спасатели, на борту находился только один человек - местный житель, 35-летний пилот. Двух влюбленных, которых он катал по долине реки Шахе, удалось пересадить на катер и отправить на сушу, как только резко испортилась погода.

- Усилился ветер, шар стало уносить в сторону поселка Лазаревское. Высадив пассажиров, мужчина пытался долететь до берега, но ему это не удалось. Горючее закончилось, аэростат стал терять высоту и вскоре упал в воду, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пилота на катере доставили на берег. Там его уже ждала медицинская бригада, но помощь мужчине не понадобилась. Позже спасатели вытащили из воды оболочку и прицепную кабину шара.

В Сочи рухнул воздушный шар.

ИСТОЧНИК KP.RU