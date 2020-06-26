Пытавшийся похитить пациента больницы житель Ингушетии пойдет под суд

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:50:37+03:00

Он напал на двух полицейских, попытавшихся его остановить и образумить

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Жителя Ингушетии, пытавшегося с боем прорваться в республиканскую больницу осудят за применение силы к сотрудникам полиции. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, ЧП произошло 19 июня. В Ингушской республиканской больнице с огнестрельным ранением лежал его родственник. Полицейские попытались остановить безумца, но получили увесистые удары. После чего нападавшего усмирили силовыми методами.

— Уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» передано в Магасский районный суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU