Пытавшийся похитить пациента больницы житель Ингушетии пойдет под суд
Жителя Ингушетии, пытавшегося с боем прорваться в республиканскую больницу осудят за применение силы к сотрудникам полиции. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным следствия, ЧП произошло 19 июня. В Ингушской республиканской больнице с огнестрельным ранением лежал его родственник. Полицейские попытались остановить безумца, но получили увесистые удары. После чего нападавшего усмирили силовыми методами.
— Уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» передано в Магасский районный суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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