2020-06-26T19:50:37+03:00
Происшествия

Пытавшийся похитить пациента больницы житель Ингушетии пойдет под суд

Он напал на двух полицейских, попытавшихся его остановить и образумить
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Ингушетии, пытавшегося с боем прорваться в республиканскую больницу осудят за применение силы к сотрудникам полиции. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, ЧП произошло 19 июня. В Ингушской республиканской больнице с огнестрельным ранением лежал его родственник. Полицейские попытались остановить безумца, но получили увесистые удары. После чего нападавшего усмирили силовыми методами.

— Уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» передано в Магасский районный суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пытавшийся похитить пациента больницы житель Ингушетии пойдет под суд
Покойному мэру Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина Ставрополя
В Сочи с падающего в море воздушного шара удалось спасти влюбленных
«ЕвроХим» продолжает работу в рамках волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ
На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета
Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию
В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы
На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов
В Пятигорске открыли представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
На дорогах Ставрополья движением будет управлять интеллектуальная система
На Ставрополье зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей
На Ставрополье гибнут, падая из окон, десятки детей
В Ставрополе молодые люди провоцировали полицейских на выстрелы по себе
В Ставрополе женщина ответит за дачу взятки полицейскому
Дагестан потратил на борьбу с коронавирусом 5 млрд рублей
В Ставрополе озвучили среднюю цену на бензин в крае
На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки
Фальшивого сотрудника ФСБ по Ставрополью наказали за обман женщины
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе благоустраивают сквер Декабристов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4771
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 76 человек
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 90
Экс-главе Пятигорска Льву Травневу продлили арест
Чеченская девочка каталась на проводе и погибла
Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса
В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня
В Ставрополе заработали более 20 фонтанов
В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос»