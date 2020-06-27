На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 104 человека
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 104 человека. Скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Об этом сегодня, 27 июня сообщил Владимир Владимиров.
Число умерших достигло 92, а выздоровевших 2796. Всего на Ставрополье за все время коронавирусом заболели 4875.
Владимиров сообщил, что в регионе продолжают расширять охват тестированием, это помогает быстрее выявлять новые случаи заражения и предотвращать дальнейшее распространение инфекции.
-Лучшая защита своего здоровья - избегать ситуаций, в которых возможна передача вируса. Будьте внимательны к соблюдению мер профилактики! Берегите себя и не болейте, - считает он.
На Ставрополье загрузка коечного фонда остается незначительной - на уровне 20%. Задействована лишь небольшая часть аппаратов ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU