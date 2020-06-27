2020-06-27T09:07:40+03:00
Общество

На Ставрополье продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Напомним, что в регионе начался первый этап снятия ограничений
Ася АСРЯН@asya1693
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Напомним, что на Ставрополье начался первый этап снятия ограниченийНапомним, что на Ставрополье начался первый этап снятия ограниченийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Ставрополья продлил действие режима повышенной готовности в крае. Он продлен до особого распоряжения.

Напомним, режим был объявлен в регионе 18 марта в связи с угрозой распространения вируса COVID-19. Изначально действие документа ограничивалось 1 июля. Теперь режим продлен на неопределенный срок.

Напомним, что на Ставрополье начался первый этап снятия ограничений. Так, власти края с 18 июня разрешили возобновить работу SPA-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные.Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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