На Ставрополье 103-летняя женщина проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:50:23+03:00

Голосование на дому будет, напомним, проходить бесконтактным способом

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В Ставропольском крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Свой выбор на днях сделала 103-летняя жительница Минеральных Вод, труженица тыла Вера Твердохлебова.

Пенсионерка воспользовалась возможностью проголосовать дома, подав соответствующую заявку в участковую избирательную комиссию.

Члены УИК № 756 доставили бюллетень по месту проживания избирателя. Кстати, в следующем месяце Вера Харитоновна справит свой 104-й день рождения!

Напомним, голосование на дому будет проходить бесконтактным способом. Бюллетень, средство индивидуальной защиты, бланк, одноразовая ручка - все это упаковано в пакет, который бесконтактным путем передается участнику голосования.

После заполнения бюллетеня он также бесконтактным способом передается работникам участковой комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU