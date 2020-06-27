На Ставрополье 103-летняя женщина проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
В Ставропольском крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Свой выбор на днях сделала 103-летняя жительница Минеральных Вод, труженица тыла Вера Твердохлебова.
Пенсионерка воспользовалась возможностью проголосовать дома, подав соответствующую заявку в участковую избирательную комиссию.
Члены УИК № 756 доставили бюллетень по месту проживания избирателя. Кстати, в следующем месяце Вера Харитоновна справит свой 104-й день рождения!
Напомним, голосование на дому будет проходить бесконтактным способом. Бюллетень, средство индивидуальной защиты, бланк, одноразовая ручка - все это упаковано в пакет, который бесконтактным путем передается участнику голосования.
После заполнения бюллетеня он также бесконтактным способом передается работникам участковой комиссией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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