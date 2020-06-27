2020-06-27T09:50:23+03:00
Общество

На Ставрополье 103-летняя женщина проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

Голосование на дому будет, напомним, проходить бесконтактным способом
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба управления по информполитике СКФото: пресс-служба управления по информполитике СК
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В Ставропольском крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Свой выбор на днях сделала 103-летняя жительница Минеральных Вод, труженица тыла Вера Твердохлебова.

Пенсионерка воспользовалась возможностью проголосовать дома, подав соответствующую заявку в участковую избирательную комиссию.

Члены УИК № 756 доставили бюллетень по месту проживания избирателя. Кстати, в следующем месяце Вера Харитоновна справит свой 104-й день рождения!

Напомним, голосование на дому будет проходить бесконтактным способом. Бюллетень, средство индивидуальной защиты, бланк, одноразовая ручка - все это упаковано в пакет, который бесконтактным путем передается участнику голосования.

После заполнения бюллетеня он также бесконтактным способом передается работникам участковой комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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