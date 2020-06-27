В Дагестане жители двух сел устроили массовую драку
Причиной конфликта стал земельный спор
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Инцидент произошел вчера, 26 июня в Дагестане. Там жители соседних сел Старый Сивух и Цилитль в Гумбетовском районе устроили драку из-за земельного спора.
Нарушителей общественного порядка разнимали полицейские. Руководство Гумбетовского района «призывает цилитлинцев и сивухцев к добрососедству».
Работники ОМВД России по Гумбетовскому району дежурят на месте, также полиция ведет работу по привлечению к ответственности зачинщиков инцидента, - сообщается на сайте администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU