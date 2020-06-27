В Чечне трехлетнего малыша убило током
Трагедия произошла селе Новотерском Чечни. Там от удара электрическим током скончался трехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.
Родители нашли тело своего ребенка во дворе частного дома. По данным ведомства, мальчик скончался от удара током, вставив шуруп в розетку электрического удлинителя.
Выяснилось, что ребенок непродолжительное время оставался без надзора взрослых, что привело к трагедии. Правоохранители уже начали доследственную проверку по факту смерти трехлетнего малыша.
Напомним, это уже второй трагический случай в республике, когда малолетние дети погибают от электрического тока из-за беспечности взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU