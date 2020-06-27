2020-06-27T10:55:54+03:00
Происшествия

В Чечне трехлетнего малыша убило током

Родители нашли тело сына во дворе частного дома
Ася АСРЯН@asya1693
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Родители нашли тело сына во дворе частного домаРодители нашли тело сына во дворе частного домаФото: Алексей ФОКИН
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Трагедия произошла селе Новотерском Чечни. Там от удара электрическим током скончался трехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Родители нашли тело своего ребенка во дворе частного дома. По данным ведомства, мальчик скончался от удара током, вставив шуруп в розетку электрического удлинителя.

Выяснилось, что ребенок непродолжительное время оставался без надзора взрослых, что привело к трагедии. Правоохранители уже начали доследственную проверку по факту смерти трехлетнего малыша.

Напомним, это уже второй трагический случай в республике, когда малолетние дети погибают от электрического тока из-за беспечности взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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