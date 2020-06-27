2020-06-27T11:20:59+03:00
Общество

Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодежи

Более 118 тысяч молодых людей проживает в краевом центре
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодёжи. В краевом центре живёт, учится и работает более 118 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Городская молодежь приводит в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны, адресно помогает ветеранам на дому.

Особая гордость краевого центра - творческая юность города. Вокалисты, танцоры, музыканты – участники и победители множества конкурсов на всероссийской и международной арене. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Сегодня, молодежь Ставрополя поздравил и глава города Иван Ульянченко.

Он отметил, что несмотря на перенос крупных молодежных проектов из-за угрозы распространения коронавируса, уверен, что Ставрополь обязательно ещё встретит самую творческую и активную молодежь России в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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