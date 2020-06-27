Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодежи
Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодёжи. В краевом центре живёт, учится и работает более 118 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Городская молодежь приводит в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны, адресно помогает ветеранам на дому.
Особая гордость краевого центра - творческая юность города. Вокалисты, танцоры, музыканты – участники и победители множества конкурсов на всероссийской и международной арене. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Сегодня, молодежь Ставрополя поздравил и глава города Иван Ульянченко.
Он отметил, что несмотря на перенос крупных молодежных проектов из-за угрозы распространения коронавируса, уверен, что Ставрополь обязательно ещё встретит самую творческую и активную молодежь России в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU