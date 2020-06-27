2020-06-27T20:36:27+03:00
Общество

Ставропольские кадеты поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию

Каждому выдали индивидуальный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба управления по информполитике правительства регионаФото: пресс-служба управления по информполитике правительства региона
Изменить размер текста:

На Ставрополье, как и во всей стране, продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Так, в этом процессе поучаствовали и кадеты Ставропольского президентского кадетского училища.

Избирательный участок располагался на территории училища. Во время голосования организаторы уделили особое внимание соблюдению всех мер противоэпидемической безопасности.

Так, кадетам измерили температуру. А еще каждому выдали индивидуальный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка.

Отдельно следили за соблюдением необходимой дистанции. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства региона.

Кстати, диагноз коронавирусной инфекции не установлен ни у одного члена УИК»

Сейчас порядка 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции, поскольку ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Однако говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье коронавирус не установлен ни у одного члена избирательной комиссии
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сделал свой выбор по поправкам в Конституцию
Ставропольские кадеты поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию
Губернатор Ставрополья определил требования к работе универсальных рынков
В Пятигорске объявили дату открытия рынка «Лира»
На Ставрополье 27 июня школьники празднуют выпускной
В Ставрополе открыт набор в Лигу молодежи города
Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодежи
В Чечне трехлетнего малыша убило током
В Дагестане жители двух сел устроили массовую драку
На Ставрополье 103-летняя женщина проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
На Ставрополье у 50 членов избирательных комиссий выявили коронавирус
На Ставрополье продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 104 человека
Житель Ингушетии напал на сотрудников полиции в больнице во время похищения пациента
Покойному мэру Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина Ставрополя
В Сочи с падающего в море воздушного шара удалось спасти влюбленных
«ЕвроХим» продолжает работу в рамках волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ
На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета
Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию
В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы
На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов
В Пятигорске открыли представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае