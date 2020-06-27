Ставропольские кадеты поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию
На Ставрополье, как и во всей стране, продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Так, в этом процессе поучаствовали и кадеты Ставропольского президентского кадетского училища.
Избирательный участок располагался на территории училища. Во время голосования организаторы уделили особое внимание соблюдению всех мер противоэпидемической безопасности.
Так, кадетам измерили температуру. А еще каждому выдали индивидуальный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка.
Отдельно следили за соблюдением необходимой дистанции. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства региона.
Кстати, диагноз коронавирусной инфекции не установлен ни у одного члена УИК»
Сейчас порядка 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции, поскольку ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Однако говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU