Ставропольские кадеты поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:36:27+03:00

Каждому выдали индивидуальный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка

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На Ставрополье, как и во всей стране, продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Так, в этом процессе поучаствовали и кадеты Ставропольского президентского кадетского училища.

Избирательный участок располагался на территории училища. Во время голосования организаторы уделили особое внимание соблюдению всех мер противоэпидемической безопасности.

Так, кадетам измерили температуру. А еще каждому выдали индивидуальный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка.

Отдельно следили за соблюдением необходимой дистанции. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства региона.

Кстати, диагноз коронавирусной инфекции не установлен ни у одного члена УИК»

Сейчас порядка 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции, поскольку ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Однако говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU