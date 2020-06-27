Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сделал свой выбор по поправкам в Конституцию
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские кадеты поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: пресс-служба управления по информполитике правительства региона
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Сегодня, 27 июня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
- Поправки в Конституцию, в том числе о суверенитете страны, это уникальная возможность сделать более счастливым наш замечательный народ, - отметил Владыка.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские кадеты поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию.
Каждому выдали индивидуальный набор, в который вошли маска, перчатки и одноразовая ручка.
ИСТОЧНИК KP.RU