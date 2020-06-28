Больше половины заболевших вылечились от коронавируса на Ставрополье
На Ставрополье еще 98 человек заразились новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Данные на утро 28 июня приводит губернатор региона Владимир Владимиров.
По последней информации, всего у 4973 человек был диагностирован коронавирус. Темпы роста числа больных пока не снижаются — суточный прирост составил 98 человек. К несчастью, фиксируются все новые летальные исходы — за последние 24 часа еще два человека скончались от COVID-19.
Есть и позитивная статистика. Почти 57% зараженных уже вылечились и выписались из медучреждений. Всего их 2817 человек. За последние сутки с медицинского наблюдения сняты еще 19 жителей края.
— Эпидобстановка в регионе пока не стабилизировалась, — пишет губернатор Владимиров. — Об этом свидетельствуют всплески заболеваемости и новые летальные исходы. Родным и близким погибших — самые глубокие соболезнования.
ИСТОЧНИК KP.RU