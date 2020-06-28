Больше половины заболевших вылечились от коронавируса на Ставрополье

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:52:26+03:00

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На Ставрополье еще 98 человек заразились новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Данные на утро 28 июня приводит губернатор региона Владимир Владимиров.

По последней информации, всего у 4973 человек был диагностирован коронавирус. Темпы роста числа больных пока не снижаются — суточный прирост составил 98 человек. К несчастью, фиксируются все новые летальные исходы — за последние 24 часа еще два человека скончались от COVID-19.

Есть и позитивная статистика. Почти 57% зараженных уже вылечились и выписались из медучреждений. Всего их 2817 человек. За последние сутки с медицинского наблюдения сняты еще 19 жителей края.

— Эпидобстановка в регионе пока не стабилизировалась, — пишет губернатор Владимиров. — Об этом свидетельствуют всплески заболеваемости и новые летальные исходы. Родным и близким погибших — самые глубокие соболезнования.

ИСТОЧНИК KP.RU